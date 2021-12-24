СОТРУДНИКИ ГОСТИНИЦЫ «ЗАРАБАТЫВАЮТ» БОЛЬШЕ ВЛАДЕЛЬЦА ГОСТИНИЦЫ, ВОРУЯ ПРИБЫЛЬ! КАК ИЗБЕЖАТЬ ВОРОВСТВА И ОТКРЫТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ.

Заселение клиента без выдачи фискальных документов – это вид воровства в отелях, который, к сожалению, широко распространен в сфере гостиничного бизнеса. И к тому же крайне опасен! Из-за подобных махинаций владелец гостиницы рискует понести колоссальные убытки. Наши коллеги, прошедшие через этот неприятный опыт, поделились, что в среднем убытки от такого заселения составляли 25% всех доходов. А в некоторых случаях росли и до 50%!







Чтобы обезопасить свой бизнес от заселения гостей в обход кассы, советуем предпринять следующие меры:

1. Оснащение каждого номера гостиничным электронным замком, который фиксирует все случаи открывания двери с указанием данных о владельце карты (его ФИО, или ФИО и должность, если он сотрудник гостиницы), а также времени и даты открывания замков.

2. Приобретение считывателя, который позволит получить информацию с электронных замков в гостинице, а также сверить их с фактом заселения гостей.

3. Установка камер видеонаблюдения, как в главном зале гостиницы, так и в коридорах.

4. Регламентация факта посещения номера персоналом. К примеру, горничная может войти в номер в течении одного или двух часов после выезда гостя (этого времени вполне достаточно для уборки), а в другое время вход в номер считается для нее несанкционированным. Такая же система должна быть применена и в отношении других сотрудников.

5. Контроль продаж, проводимый непосредственно владельцем гостиницы. Проверка может быть проведена как в установленное время, так и внезапно.





Как же работают электронные замки для гостиниц?

Каждому гостю в вашей гостинице выдается ключ-карта от его номера. В ней содержится информация о владельце. Такие же карты выдаются всем сотрудникам. Они личные и не подлежат передаче третьим лицам. Важно отметить, что вся система оснащена русскоязычным программным обеспечением, поэтому проблем с ее использованием у вас не возникнет.

При открытии замка картой, он фиксирует факт разблокировки замка, а также время и ФИО владельца карты.

Для того, чтобы проконтролировать, что все заселения клиентов были проведены через кассу, владелец приезжает в гостиницу раз в месяц или в пару недель, и берется за анализ бухгалтерского баланса по продаже номерного фонда. Далее он изучает факт заселений, и смотрит в какие дни какие номера пустовали. После чего в ход идет оперативный считыватель – им владелец гостиницы снимает информацию с гостиничных электронных замков. Это можно сделать даже, когда в номер кто-то заселился. Благодаря тому, что считыватель бесконтактный, владелец может получить всю необходимую информацию, не беспокоя при этом гостей.

После всех проведенных операций по получению информации остается только сверить фактические данные и зарегистрированные. Если в день, когда в номер никто не был заселен, в него кто-то заходил из гостей или персонала, то велика вероятность, что этот номер был сдан мимо кассы.

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Электронные замки для отелей могут быть проанализированы с помощью портативного считывателя, который позволяет перенести полученные данные на персональный компьютер. Поэтому сверкой данных вовсе не обязательно заниматься прямо в гостинице. Можно сделать это в удобной обстановке и без спешки.

Данная система также хорошо справляется с тем, чтобы выявить виновного в краже. К примеру, если гость пожаловался, что из его номера пропали личные вещи, то логично будет предположить, что это сделал кто-то из сотрудников гостиницы (ведь доступ к номеру имеют только они и непосредственно гость). Вы можете снять информацию с электронного замка и посмотреть, кто заходил в номер в указанный пострадавшим промежуток времени. Однако не стоит забывать, что без каких-либо доказательств обвинять человека не стоит. И, если факт воровства все же доказан, то сначала следует поговорить с виновным, а не выставлять его проступок на всеобщее обозрение. В противном случае вы рискуете потерять лояльность своего персонала, что приведет к снижению эффективности их работы.

Если же в номер кроме гостя никто не заходил, то разумно будет посоветовать ему поискать эту вещь в номере. Возможно, он просто потерял ее. И тогда конфликт решится быстро и мирно.

Согласно ст. 925 ГК РФ гостиница отвечает за сохранность вещей постояльца. За утрату каких-либо драгоценных вещей или финансовых средств гостиница несет ответственность лишь в том случае, если она приняла их на хранение. Или же постоялец поместил вышеуказанные вещи в выделенный ему гостиницей персональный сейф.





Важно отметить, что предоставлять каждому клиенту собственный сейф может быть очень затратно. Многие из наших клиентов вместо сейфа устанавливают специальные шкафчики, на которых могут быть установлены электронные замки для гостиниц, для разблокировки которых также понадобится личная ключ-карта гостя. На нашем сайте (https://e-locks.ru/katalog/zamki-dlya-shkafchikov) представлен большой ассортимент таких замков, среди которых вы наверняка найдете тот, который сделает пребывание ваших гостей в отеле безопаснее! Такие замки позволяют не только обеспечить вещи гостя сохранностью, но и при необходимости проанализировать факты открытия данного замка.

Однако обеспечение сохранности вещей гостей отеля не обеспечивает их полную безопасность. В связи с обострившейся пандемической обстановкой мы настоятельно рекомендуем оснастить ваше заведение терминалом для бесконтактного измерения температуры. Он поможет контролировать здоровье гостей и сотрудников вашей гостиницы, а также уберечь заведение от закрытия на карантин и потери финансовых средств. Более подробно принцип работы терминала описан в видео:

https://youtu.be/ZS3oZTcusPM

Несмотря на всю пользу данного оборудования, оно не обладает высокой стоимостью. Ознакомиться с ассортиментом и ценами вы можете здесь (https://e-locks.ru/katalog). Мы постарались сделать так, чтобы наши клиенты могли позволить себе обезопасить гостей и уберечь свой бизнес от убытков. Немаловажно также и то, что все оборудование может с легкостью окупиться всего за один сезон. Особенно, учитывая тот факт, что продажи вне кассы больше не представляют угрозы вашему бюджету!





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ИСТОЧНИК: E-LOCKS.ru